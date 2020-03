Biped gameplay trailer

Red de wereld door samen te werken!

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Biped afgelopen kerst al beschikbaar zou zijn. Ontwikkelaar NExT studios heeft vandaag laten weten dat het spelletje vanaf 27 maart te verkrijgen zal zijn in de eShop.

Aku en Sila zijn twee robotjes die samen er op uit gaan om de aarde te redden, in dit spelletje is samenwerking een belangrijke factor om succes te boeken. Er zijn 30 verschillende levels om te ontdekken, mogelijkheden om jouw robotje aan te passen en het spel is ook nog eens geschikt om alleen te spelen.

In de nieuwe gameplay-trailer zie je de robots, de mooie omgevingen en welke soort puzzels je kan gaan verwachten.