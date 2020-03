Mario Kart Tour krijgt multiplayer trailer

De nieuwste functie staat in de schijnwerpers.

Mario Kart Tour verscheen afgelopen jaar voor mobiele apparaten en hiermee was de eerste mobiele Mario Kart-titel een feit. Tot voor kort konden spelers slechts racen tegen computergestuurde tegenstanders, die de naam aannamen van echte spelers. Vorige week is er echter een update verschenen waarmee het nu ook mogelijk is om lokaal, tegen vrienden of vreemden van over de hele wereld te racen.

Om deze nieuwe functie te promoten, heeft Nintendo een nieuwe trailer online gezet welke je hieronder kunt bekijken.