[DN’s Five] Wario-games

Tijd voor lijstjes!

Inmiddels is het hoog tijd voor nieuwe rubrieken op Daily Nintendo. Deze keer ga ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd voorzien van verschillende lijstjes met een top 5. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Misschien is het cliché, uit onderzoek blijkt dat lijstjes het altijd goed doen bij het grote publiek. Ook op Daily Nintendo zul je ze dan ook voorbij zien komen. Vandaag: de beste Wario-spellen!

5. Wario’s Woods

Dit spel kwam oorspronkelijk uit op de Super Nintendo en was het allereerste spel waarmee ik zelf kennis maakte met Wario. De naam Wario mag weliswaar in de titel van het spel staan, uiteindelijk bleek het wel Toad die alles tot een mooi eind wist te brengen. Al met al was het spel eigenlijk helemaal niet zo leuk en waren puzzels op den duur veel te lastig. Want ja, Wario Woods was eigenlijk niets meer dan een puzzel-game. Maar wanneer je van je zuurverdiende spaargeld eindelijk een game hebt gekocht, kun je weinig anders dan doorspelen. Waarom op nummer 5? Omdat de moeilijke misschien ook wel een beetje aan mezelf lag én omdat ik Wario hiermee leerde kennen, toch een plek in deze top 5!



4. Wario Land 3

Dit was één van m’n eerste spelletjes voor de Game Boy Advance. Ik ontdekte dat de naam Wario niet meteen gelijk stond aan puzzeltjes oplossen. Het altijd maar rijker willen worden komt Wario dit keer duur te staan. Hij wordt opgesloten in een pyramide, waarin hij uiteindelijk ook nog onbedoeld een goede daad doet: een prinses redden van een kwade vloek. Wario mag dan wel enorm egoïstisch zijn, soms doet hij dus toch ook goede daden. Dit spel was al een stuk leuker dan Wario Woods en verdient daarom een plekje op nummer 4. Al was het overtreffen van Wario Woods misschien niet zo heel lastig..

3. Wario Land: The Shake Dimension

Schudden met de Wii Remote! Dit spel kan werkelijk iedereen spelen en is extreem toegankelijk. Precies wat Nintendo met de Wii wilde uitstralen dus. De tekenfilm-achtige levels zijn eigenlijk best uniek en je kunt er voor kiezen om simpel naar het einde van het level te lopen of alles te gaan verzamelen. Eigenlijk doet het spel niet heel veel nieuws voor een platformer, maar de humor en mooie stijl hebben dit spel een derde plek opgeleverd! De extra interacties door met de Wii Remote te schudden maken het echt een grappig spelletje, prima voor een derde plek.

2. WarioWare: Touched!

Onze egoïstische vriend heeft niet alleen verschillende platformers op zijn naam staan, er bestaat ook een hele reeks met verzamelingen van microgames: de WarioWare-serie. En ondanks dat daar meerdere titels van zijn, heeft de Nintendo DS versie de meeste indruk op mij gemaakt. De Nintendo DS was net nieuw en wat was er op dat moment leuker dan blazen in de microfoon en via het gloednieuwe touch-screen aan snorren trekken of andere bizarre opdrachten uitvoeren? Juist, WarioWare: Touched!

1. Wario World

Er kan er natuurlijk maar een de beste zijn, maar waarom Wario World? Simpel, Wario World heb ik het langst van alle andere Wario-games gespeeld. Zo uitgebreid is het spel niet en zo boeiend is het verhaal evenmin. Toch bleef het spel me altijd bij en kreeg ik het voor elkaar bij de vijfde wereld vast te komen. Na heel veel vallen en opstaan lukte het me de game uit te spelen, en dan ontdek je het nogal stom einde…. Toch voelde het uitspelen als een echte overwinning en heeft de game me uren speelplezier opgeleverd. Stiekem was dit eigenlijk een enorm vermakelijke platformer!

Een top 5 is natuurlijk helemaal persoonlijk en ongetwijfeld ben je het er niet mee eens. Laat jouw top 5 hieronder maar zien!