Succesvolle Kickstarter brengt Nekojishi: Lin & Partners naar Nintendo Switch

Studio Klondike haalt binnen enkele dagen het benodigde bedrag om Nekojishi: Lin & Partners naar Nintendo Switch te brengen.

Ontdek de Taiwanese cultuur en ontrafel de geheimen van de spirituele wereld. Nekojishi: Lin & Partners is het langverwachte vervolg op Nekojishi, een visual novel die in 2017 werd uitgebracht.

In dit RPG-avontuur volgen we de pas afgestudeerde Liao, die we nog kennen uit het eerste spel. Omdat hij een job nodig heeft, opent hij een niet alledaags architectenbureau. Waarom het zo bijzonder is? Ze zijn gespecialiseerd in spookachtige locaties opknappen. Dat doen ze door de problemen tussen de mensen en geesten die er wonen, op te lossen.

Benieuwd? Bekijk de trailer:

Nekojishi: Lin & Partners zou in oktober 2021 in de Nintendo eShop verschijnen.