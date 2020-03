Shigeru Miyamoto over zijn ontmoeting met Chris Meledandri over aankomende Super Mario-film

Het ontstaan van de samenwerking tussen Nintendo en Illumination.

Een tijdje geleden kondigde Nintendo aan een nieuwe geanimeerde film over de Super Mario-serie te ontwikkelen. Dit doen ze samen met Illumination, vooral bekend van de Verschrikkelijke Ikke- en Minions-filmseries. Als onderdeel van een uitgebreid interview in Famitsu deze week heeft geestelijk vader van Mario, Shigeru Miyamoto, verteld hoe hij voor het eerst Chris Meledandri, CEO van Illumination, ontmoette.

De eerste ontmoeting tussen Miyamoto en Meledandri vond plaats toen Nintendo net hun samenwerking met Universal was begonnen. De filmmaatschappij vertelde Miyamoto dat Meledandri hem graag wilde spreken, dus zo gezegd, zo gedaan. Meledandri was erg enthousiast om een samen met Nintendo een nieuwe film voor de Super Mario-franchise te maken. Hij overtuigde Miyamoto om met hem in zee te gaan door te vertellen over een eerdere mislukking van hem – welke dat is wilde Miyamoto niet vertellen. Vervolgens heeft het een tijdje geduurd voordat het project echt van de grond kwam, maar nu zijn ze goed op weg. De Super Mario-film staat gepland om in 2022 te verschijnen.

