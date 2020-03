[Review] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Kun jij met jouw team alle Pokémon helpen?

In 2006 konden wij in Nederland voor het eerst genieten van de Pokémon Mystery Dungeon-spellen; een jaar na de release in Japan. Er kwamen twee delen uit onder de namen Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team en Red Rescue Team. Deze twee spellen kwamen voor zowel de GameBoy Advance als de Nintendo DS uit. Na deze delen volgden er nog verschillende andere titels in deze reeks voor de Nintendo DS en de Nintendo 3DS. Op 6 maart is er een remake uitgebracht van de eerste twee spellen. Is deze game na 14 jaar nog steeds een succes?

Ga door het leven als een… Pokémon!

Je wordt midden in een bos wakker. Je weet helemaal niks meer, behalve dat je een mens bent, denk je. Door een gesprek met een Pokémon merk je al snel dat je geen mens meer bent, maar dat je bent veranderd in een Pokémon. Niet veel later komt Butterfree naar jullie toe met de mededeling dat haar baby, Caterpie, in een grote kloof is gevallen en dat zij werd aangevallen toen ze haar baby wou redden. Jullie besluiten gelijk om zelf Caterpie te redden; het avontuur begint al gelijk.

Na deze missie krijg je van je buddy Pokémon te horen dat er enorm veel natuurrampen plaatsvinden en dat hij alle Pokémon wil helpen die door deze rampen in de problemen raken. Al snel richten jullie een rescue team op. Omdat je nog geen huis hebt, biedt jouw buddy Pokémon je aan om bij hem te verblijven. Vanaf nu kun je dan ook opdrachten van allerlei Pokémon aannemen en verschillende dungeons verkennen. Wel krijg je regelmatig dromen in de nacht, maar je kunt je hier nog maar weinig van herinneren als je wakker wordt. Zul je er ooit achterkomen waarom je in een Pokémon bent veranderd?

De wereld

De wereld bestaat eigenlijk uit een centraal gelegen stad, genaamd Pokémon Square, en meerdere locaties. Elke locatie heeft zijn eigen thema, zo heb je beboste gebieden en grotten. Deze locaties worden alleen gebruikt voor de opdrachten van Pokémon.

In het centrale gedeelte van Pokémon Square heb je meerdere faciliteiten. Zo heb je de Kecleon Shop waar je allerlei items en aanvallen kunt kopen, de Persian Bank waar je jouw geld kunt opslaan, de Kangaskhan Storage om voorwerpen op te slaan, de Wigglytuff Club waar je Pokémon Camps kunt kopen en de Gulpin Link Shop waar je verschillende aanvallen kunt koppelen aan elkaar. Verder heb je aan de rechterkant nog het Pelliper Post Office, waar je vrienden kunt helpen als ze gesneuveld zijn in een dungeon. Ook staat er naast dit gebouw een prikbord waar je opdrachten aan kunt nemen. Daarnaast heb je onder het centrale gedeelte nog de Makuhita Dojo, waar Pokémon getraind kunnen worden zodat je straks niet tegen te hoge vijanden komt te staan in de dungeons.

Aan de linkerkant van Pokémon Square vind je ook nog verschillende faciliteiten. Allereerst heb je het huis van jouw buddy. Hier slaap je natuurlijk in de nacht. Ook staat er een brievenbus buiten waar je regelmatig opdrachten van Pokémon krijgt. Verder is er links naast het huis nog een gebied. Hier vind je de Pokémon Camps waar allerlei Pokémon verblijven die zich hebben aangesloten bij jouw rescue team.

De dungeons en aanvallen

De dungeons in het spel worden willekeurig gegenereerd, waardoor je nooit dezelfde dungeon krijgt. Verder bestaat elke dungeon uit meerdere verdiepingen. Hoe verder je in het spel komt, des te meer verdiepingen een dungeon heeft. Elke verdieping heeft verder zijn eigen kaart. De lay-out van een verdieping komt langzaam tevoorschijn als je een verdieping verkent. Wel staan alle vijanden en alle voorwerpen die je op een verdieping kunt vinden al weergegeven op deze kaart. Dit maakt het verkennen toch iets minder interessant doordat je al weet waar je voorwerpen kunt vinden. Wel moet je nog de trap vinden om naar de volgende verdieping te gaan.

In de dungeons beweeg je jouw team voort met je linker joystick. Je hebt daarnaast de optie om te rennen met de B-knop, schuin te lopen met de R-knop en een aanval te kiezen met de ZR-knop. Ook kun je het spel automatisch een aanval laten kiezen met de A-knop. Verder kun je met de L-knop jouw Pokémon automatisch de vloer laten verkennen. Je vindt hiermee alle voorwerpen en Pokémon die je moet vinden voor opdrachten, voordat je naar de trap loopt. De besturing voelt naar mijn mening niet helemaal lekker aan. Zo gaat het rennen veel te snel en sta je binnen een paar tellen aan de andere kant van een ruimte terwijl dat niet helemaal jouw bedoeling was. De automatische modus lost dit gedeeltelijk op, maar maakt het verkennen natuurlijk een stuk minder leuk.

Als laatste heb je de vijanden in de dungeons. Deze kunnen zich bevinden op alle verdiepingen, soms ook op de laatste verdieping. Dit kun je dan ook beschouwen als een soort eindbaas. Op deze vijanden kun je verschillende aanvallen uitvoeren. De positie waar je moet staan om een vijand aan te vallen, hangt af van het bereik van de aanval. Bij de ene aanval moet je direct naast de vijand staan, met de ander kun je twee blokken bij de vijand vandaan staan. Verder heeft elke aanval zijn eigen PP-niveau. Elke keer dat je een aanval gebruikt, gaat er één PP vanaf. Als deze meter de nul bereikt, kun je de aanval niet meer gebruiken.

Ondanks dat de dungeons willekeurig gegenereerd worden, lijkt alles wel heel veel op elkaar. De opdrachten zijn steeds vrijwel hetzelfde en zoals eerder genoemd is ook het verkennen van de dungeons niet heel spannend. Verder zijn de Pokémon heel makkelijk te verslaan. Doordat je genoeg Pokémon tegenkomt in dungeons die zich bij jou aansluiten, zijn de eindbazen eigenlijk ook geen uitdaging meer omdat het in een gevecht veel Pokémon tegen één of een paar vijanden wordt. Dit grotere team zorgt er ook voor dat je op de verdiepingen in de dungeons overladen wordt door heel veel Pokémon op een klein gebied. Hierdoor wordt het lopen wat lastiger.

Voorwerpen

Zoals eerder genoemd, heb je in het spel verschillende voorwerpen. Deze voorwerpen kun je kopen bij de Kecleon Store, of vinden in de dungeons. In de dungeons staan deze voorwerpen aangegeven met een blauw stipje op de kaart. Voorbeelden van voorwerpen zijn appels waarmee je jouw maag kunt vullen, max ether waarmee je de PP van een aanval kunt bijvullen, verschillende berries die onder andere jouw levens bijvullen en reviver seeds om Pokémon weer tot leven te wekken.

Audiovisueel

Het grootste verschil wat je ziet met de GBA- en DS-versie is dat het uiterlijk van het spel compleet is veranderd. Het uiterlijk is naar een tekenachtige stijl gegaan, wat zeker goed oogt. Helaas is niet alles aan deze stijl perfect. De bewegingen van de Pokémon komen namelijk heel erg onnatuurlijk over als je in dungeons loopt. Verder loopt het spel niet helemaal soepel als je tegen randen aanloopt. Als je in Pokémon Square tegen een rand loopt, lijkt jouw Pokémon opeens veel sneller te bewegen. Verder heb ik het ook al eens voor elkaar gekregen om mijn Pokémon half in de grond te laten verdwijnen door tegen een rand aan te lopen.

De muziek in het spel is wisselend. In Pokémon Square heb je een super leuk en vrolijk deuntje. In elk gebied van de stad is het deuntje ook weer anders. Verder is het in de dungeons wel wat anders. Vooral als je wat langer in een dungeon bent, wordt de muziek vrij eentonig.

Conclusie

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX heeft een aantal problemen. Zo is het grafisch soms aan de matige kant, voelt de besturing niet helemaal lekker aan en is het spel redelijk makkelijk. Ondanks deze problemen, is de nieuwe stijl van het spel wel schitterend om te zien. Verder kan het spel wat eentonig aanvoelen, maar het blijft vermakelijk om te spelen. Zeker als je niet te lang achter elkaar speelt merk je hier minder van.

Eindcijfer: 6.4