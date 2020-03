Rainbows, Toilets & Unicorns verschijnt 13 maart

Een kleurrijke shoot ‘em up komt volgende week naar de Nintendo Switch.

Volgende week vrijdag zal Rainbows, Toilets & Unicorns verschijnen. In het spel heerst een hete zomerdag en besluit je een ijsje te kopen met eenhoornsmaak. Hierdoor moet naar de wc toe, en dus wordt het rennen voordat het te laat is. De game is een spel uit het bullet hell genre waarbij spelers hordes monsters moeten zien te overleven. In totaal zijn er vijftien baasgevechten verdeeld over vijf verschillende werelden. Bekijk de trailer hieronder.