Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 8.5 GigaByte aan vrije ruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 11 vele nieuwe games in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een spel daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, My Hero One’s Justice 2, maarliefst 8.5 GigaByte aan ruimte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen? Bekijk dan onderstaande lijst.

My Hero One’s Justice 2 – 8.5GB

Stela – 3.4GB

Beyond Enemy Lines: Essentials – 3.1GB

Dead or School – 2.9GB

Deep Diving Adventures – 2.2GB

This Strange Realm Of Mine – 2.1GB

Rack N Ruin – 2.0GB

Yoga Master – 1.3GB

Card Game Bundle Vol. 1 – 925MB

Dezatopia – 774MB

Nerdook Bundle Vol. 1 – 769MB

Indie Darling Bundle Vol 2 – 754MB

Jump, Step, Step – 686MB

Neon City Riders – 451MB

NinNinDays – 447MB

Factotum 90 – 379MB

Explosive Jake – 315MB

Trancelation – 188MB

Rainbows, toilets & unicorns – 173MB

Super Destronaut: Land Wars – 122MB

Hidden in Plain Sight – 80.0MB