De game verschijnt volgende week al in de eShop.

Uitgever Bromio en ontwikkelaar Mecha Studios hebben een releasedatum bekend gemaakt voor hun spel Neon City Riders. Het spel zal op 12 maart te vinden zijn in de digitale winkel. In de game kruip je in de huid van Rick, een gemaskerde wachter die de stad Neon City verkent. In deze futuristische stad is hij opziek naar voorwerpen, superkrachten en hulp. Bekijk de actievolle trailer hieronder.