Going Under aangekondigd voor de Switch

De satirische dungeon crawler komt later dit jaar naar de Switch.

Uitgever Team 17 en ontwikkelaar Aggro Crab hebben Going Under aangekondigd, een satirische dungeon crawler waarin je de vervloekte ruïnes van mislukte techbedrijven verkent. De game komt ook naar de Switch, en moet later dit jaar ergens uitkomen. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Going Under speel jij een onbetaalde stagiair in de dystopische stad Neo-Cascadia. In deze stad verdwijnen gefaalde start-up bedrijven niet zomaar.. ze verdwijnen onder de aarde en veranderen in kerkers, terwijl de werknemers gedoemd zijn om voor altijd rond te dwalen. Het is jouw taak om deze monster-werknemers uit hun leiden te verlossen.. zodat je baas weer een nieuwe auto kan kopen. Ofzo.