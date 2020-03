Zeldzame Nintendo PlayStation levert 360.000 Dollar op

Het prototype werd voor een recordbedrag geveild.

Terwijl Nintendo en Sony inmiddels al flink wat jaren hun eigen consoles hebben, lagen er ooit plannen voor een samenwerking. Nintendo en Sony hadden plannen om samen een console uit te brengen: de Nintendo PlayStation. En terwijl deze nooit op de markt is gekomen, is een prototype van de console nu wel voor een bizar bedrag geveild.

Het prototype van de Nintendo PlayStation heeft namelijk 360.000 Dollar opgeleverd bij een veiling van Heritage Auctions. De nieuwe eigenaar heeft hiermee ook meteen een werkende prototype in handen. Zo werden er verschillende potjes Mortal Kombat op de Nintendo PlayStation gespeeld. In feite is het apparaat een Super Nintendo met CD-speler. Het prototype dook in 2015 ineens op. Daarvoor waren wel verhalen van het apparaat bekend, maar een bestaande werkende versie was toen niet bekend.

De Nintendo PlayStation is hiermee het duurst geveilde gameobject aller tijden. De console zie je hieronder nog eens afgebeeld.