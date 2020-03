Yoshinori Kitase van Square Enix wilt ooit graag Final Fantasy V remaken

Zal deze klassieker een nieuw likje verf krijgen?

Yoshinori Kitase is een ontwikkelaar die al sinds 1990 werkt bij Square Enix. In de tijd dat hij bij het game bedrijf heeft gewerkt, heeft hij al een enorme carrière opgebouwd. Een van de eerste spellen waaraan Yoshinori werkte was Final Fantasy V. Omdat deze titel nog geen realistische retelling van het verhaal heeft gekregen, heeft Yoshinori interesse om deze game in de toekomst eventueel te remaken.

Het is echter niet helemaal duidelijk of deze remake er daadwerkelijk komt. Er bestaat wel interesse bij de maker van het spel, dus wie weet?

Final Fantasy V kwam uit voor de Super Famicom in 1992. In 2006 kwam het voor het eerst op een Nintendo console uit in de vorm van Final Fantasy V Advance.

Wat zou jij vinden als ze Final Fantasy V zouden remaken? Laat het ons weten in de reacties!