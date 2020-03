This Strange Realm of Mine beelden

Deze psychologische horror komt binnenkort naar de Switch.

This Strange Realm of Mine is een first-person shooter, gemixt met een gezonde bult poëzie en flink wat psychologische horror. Eerder deze week werd bekent gemaakt dat de game vanaf 16 maart te downloaden zal zijn in de Switch e-shop, en om je alvast wat voorbeelden van deze vreemde titel te geven zijn er nu ook wat gameplay beelden verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In This Strange Realm of Mine verken je het hiernamaals. Je zult hier personages tegenkomen in verschillende situaties, die allemaal hun eigen problemen en bedenkingen over het leven hebben. Je kunt ze uitnodigen om naar jouw taverne te komen, wat een veilige haven is ten midden van alle chaos die er aan de hand is. Je zult namelijk ook genoeg monsters in dit hiernamaals tegenkomen, die maar al te graag hun tanden in je willen zetten..