Run vs. Ride challenge in Nintendo Minute

Ben je te voet sneller, of toch te paard?

Vandaag zijn Kit en Krysta weer terug met een nieuwe aflevering van Nintendo Minute. In deze video gaan ze opnieuw een andere uitdaging met elkaar aan in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Alhoewel Kit de wereld van Hyrule graag te voet verkent, doet Krysta dit liever door middel van een paard. Wie weet er het snelst van Footill Stable naar Woodland Stable komen? Je ziet het in onderstaande Nintendo Minute.

Hoe beweeg jij je het liefst door Hyrule heen? Laat het ons weten in de reacties.