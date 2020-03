Mekorama komt deze maand uit voor Nintendo Switch

Puzzelgame Mekorama is 26 maart beschikbaar in de eShop!

De mobiele game Mekorama was al een tijdje geleden aangekondigd, in 2017. Niet voor de Switch natuurlijk, maar voor de Nintendo 3DS. De periode waarin spellen worden gemaakt voor de 3DS is nu over, dus het leek er even op dat Mekorama helemaal niet meer zou komen. Echter komt dit spel deze maand nog naar de Nintendo Switch!

In het spel help je een schattige robot die op een vreemde planeet terechtkomt. In ongeveer 100 verschillende levels worden je hersens flink aan het werk gezet door verwarrende puzzels. Ook kun je zelf levels maken, met de functie level editor. Zodra je level klaar is wordt hij opgeslagen met een QR code, die je op verschillende sociale media kanalen kan delen.

Benieuwd geworden naar Mekorama? Bekijk hieronder de trailer!