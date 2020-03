33 minuten aan nieuwe gameplaybeelden van A Street Cat’s Tale

Volg het verhaal van een verlaten kitten in een grote stad

In A Street Cat’s Tale volg je het avontuur van een kitten die achtergelaten is een grote stad. Je doel is om 13 dagen te overleven zodat je een volwassen kat kunt worden, die vervolgens makkelijker voor zichzelf kan zorgen. Zoek naar eten en let er goed op dat je de kitten niet in onnodig gevaar brengt.

A Street Cat’s Tale zal op 12 maart in de eShop beschikbaar zijn. Nintendo Hall heeft al een stukje van het verhaal mogen spelen en heeft een half uurtje gameplay opgenomen. Kijk je mee?