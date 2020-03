SuperNES-controllers weer op voorraad

Ook zijn de NES-controllers afgeprijsd!

De NES-controllers en SNES-controllers werden in 2018 en 2019 uitgebracht. De verkoop van deze controllers ging heel hard, waardoor beiden na release al snel waren uitverkocht. Voor iedereen die één van de twee, of beide controllers nog wil is er nu goed nieuws!

Vandaag heeft Nintendo naar buiten gebracht dat de SNES-controllers weer op voorraad zijn. Voor deze controllers geldt een limiet van vier stuks per persoon. Je kunt de controllers via deze link kopen voor een prijs van €29,99 per stuk. Ook heeft Nintendo een leuke aanbieding voor iedereen die de NES-controllers nog wil hebben. Iedereen die een Nintendo Switch Online-lidmaatschap heeft, krijgt nu namelijk 50% korting! Je kunt ze nu dus via deze link bestellen voor €29,99 per twee stuks. Ook voor deze controllers geldt een limiet, je kan maximaal twee setjes kopen per account.