Pode krijgt een fysieke release

Met leuke extraatjes!

Alweer zo’n twee jaar geleden verscheen het co-op puzzelspel Pode op de eShop voor de Nintendo Switch. Nu een paar jaar later krijgt de game ook een fysieke release waarbij leuke extraatjes zitten. Buiten het spelletje op de cardridge om, krijg je er ook een holografisch kaartje en twee koelkastmagneetjes bij.

In het co-op puzzelspel Pode reis je door een mysterieuze en magische berg met een steen en een gevallen ster. Beide personages hebben hun eigen kwaliteiten, maar ook beperkingen. Als je deze goed weet te combineren kun je elk level tot een goed einde brengen. Ondanks dat het waarschijnlijk leuker is om deze titel met een vriend of vriendin te spelen, is het ook mogelijk om het avontuur alleen aan te gaan.

Voor degene die het spel niet meer voor zich kan halen is hieronder nogmaals de launch trailer te bekijken.