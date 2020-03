Nintendo maakt haar plannen bekend voor Dutch Comic Con

Ga onder andere op de foto bij de Animal Crossing fotobooth!

Eind deze maand op 28 en 29 maart vindt Heroes Dutch Comic Con plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Nintendo is ook van de partij en heeft haar plannen bekend gemaakt. Je kunt onder andere spellen uittesten en meedoen aan toernooien. Fans van Animal Crossing kunnen op de foto gaan bij de fotobooth die compleet in het teken staat van de schattige diertjes. Er zijn natuurlijk ook een aantal spellen welke speelbaar zijn tijdens dit weekend.

Speelbare spellen:

Pokémon Sword and Shield

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Luigi’s Mansion 3

Super Mario Maker 2

Ring Fit Adventure

Dr. Kawashima’s Brain Training voor de Nintendo Switch

Ben jij goed in Mario Kart 8 Deluxe of Super Smash Bros. Ultimate? Zorg ervoor dat je nog flink gaat oefenen, want van deze spellen zijn er toernooien. De voorwaarden kun je hier lezen.