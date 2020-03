Murder by Numbers krijgt launch trailer

Vanaf vandaag kunnen we moorden oplossen door te puzzelen.

Eind vorig jaar werd er aangekondigd dat Murder by Numbers naar de Nintendo Switch ging komen. Om te vieren dat het spel vanaf vandaag te spelen is, zowel op de Switch als op de PC, heeft uitgever The Irregular Corporation een launch trailer online gezet.

In Murder by Numbers raakt een actrice uit een detectiveserie, genaamd Honor Mizrahi, terecht in een moordmysterie. Samen met robot SCOUT onderzoekt ze verschillende gebeurtenissen waarin ze aanwijzingen ontdekt. Ondanks dat het hier natuurlijk om een Picross-achtige game blijft gaan, is er in deze titel veel aandacht in het verhaal en de muziek gestoken.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch trailer.

Ben jij fan van Picross-titels? Laat het ons dan weten in de reacties.