Drie nieuwe Japanse Animal Crossing: New Horizons-commercials

Hoe ga jij je eiland inrichten?

Nintendo heeft drie nieuwe commercials op hun officiële YouTube-kanaal geüpload. Alle drie de video’s zijn slechts 30 seconden lang, maar zitten alsnog vol nieuwe gameplaybeelden. Een van de meest opvallende beelden is de onderwaterkamer; compleet met bewegend behang en geanimeerd water als tapijt. Het watertapijt reageert ook als je er overheen loopt, het spettert namelijk als de speler beweegt.

De andere commercials tonen het inrichten van de buitenwereld met meubels om bijvoorbeeld een school tussen bloesem of een hele sportschool neer te zetten. We zien tevens nieuwe multiplayerbeelden, waar spelers op één console of lokaal samen het eiland verkennen. Animal Crossing: New Horizons verschijnt op 20 maart voor Nintendo Switch.