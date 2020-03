Truck Driver komt naar de Nintendo Switch

Beleef avonturen in de vrachtwagen van je vader.

Uitgever Soedesco heeft naar buiten gebracht dat Truck Driver, zowel fysiek als digitaal, naar de Nintendo Switch gaat komen. Sinds vorig jaar september is deze titel al te spelen op de PlayStation 4 en Xbox One, waardoor de game al vele updates heeft ontvangen. Buiten deze updates om, zal de Switch-versie ook Tilt controls en HD-Rumble bevatten voor een nog betere game-ervaring.

In Truck Driver begint jouw carrière als vrachtwagenchauffeur, nadat je een vrachtenwagen van je vader hebt geërfd. Hiermee rijd je door een open wereld met diverse landschappen en werk je voor verschillende mensen, welke variëren van aannemer tot houthakker. Ook is het mogelijk om je vrachtwagen helemaal te personaliseren zodat het voertuig helemaal bij je past. Gaat het jou lukken om je vader trots te maken?

Helaas is er momenteel nog geen releasedatum bekend, daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Wel is er al een trailer online gezet, welke je hieronder kunt bekijken.