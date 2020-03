Ratalaika Games kondigt verschillende nieuwe visual novels aan

A summer with the Shiba Inu, Jisei en meer!

Ratalaika Games heeft verschillende nieuwe visual novels aangekondigd voor de Nintendo Switch. De titels van deze nieuwe visual novels zijn : Angels with Scaly Wings, Blind Men, Jisei: The First Case HD, Long Live the Queen en A Summer with the Shiba Inu. Alle titels zullen in 2020 voor de Nintendo Switch uitkomen.

Hieronder kun je een lijst vinden met verschillende samenvattingen van de verschillende spellen.

Angels with Scaly Wings: In dit spel speel je een mens die als een ambassadeur tussen een wereld van mensen en een wereld van draken staat. Wees er wel bewust van dat je keuzes de nodige gevolgen kunnen hebben.

Blind Men: Keegan wilt graag behoren tot de crème de la crème van de slechteriken. Eerst moet hij echter twee spionnen van zich af zien te schudden, zal dit hem lukken?

Jisei: Je speelt als Jisei, een jongen die de krachten heeft om de laatste momenten van een lijk te zien. Als hij wordt gevonden bij een plaats delict , moet hij voor zijn onschuld pleiten.

Long Live the Queen: In dit verhaal volg je een princess genaamd Elodie die de opvolger is voor de troon. Niet heel veel mensen zijn hier blij mee aangezien ze op een dagelijkse basis bijna vermoord wordt. Kan ze zichzelf lang genoeg in leven houden om gekroond te worden tot koningin?

A Summer with the Shiba Inu: Je speelt als een Shiba Inu genaamd Syd die haar huis tien jaar geleden moest verlaten. Na tien jaar komt Syd terug om uit te zoeken waarom ze nu haar thuis heeft moeten verlaten.

Bekijk alle trailers van deze visual novels hieronder: