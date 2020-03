Mercy uit Overwatch komt naar Dutch Comic Con

Lucie Pohl, stemactrice van Mercy in Overwatch, komt 28 en 29 maart naar Heroes Dutch Comic Con in Utrecht!

Eerder werd haar collega Carolina Ravassa (stemactrice van Sombra) al aangekondigd, nu zijn er dus twee Overwatch acteurs te ontmoeten op het evenement! Naast haar acteerwerk in Overwatch, acteert Lucie ook in wat andere spellen, zoals Red Dead Redemption en World of Warcraft. Naast het stemacteerwerk speelt Lucie Pohl ook in een aantal films en series. Zo zat ze in onder andere Homeland, Fantastic Beasts en Red Dwarf!

Op het evenement kun je met Lucie op de foto, een handtekening bemachtigen maar ook nog vragen stellen tijdens verschillende Q&A’s die er dat weekend plaatsvinden. Ze is beide dagen aanwezig op het evenement, er zijn dus genoeg mogelijkheden om haar te kunnen zien! Voor meer info en tickets, check de website van Dutch Comic Con.