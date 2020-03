Roller Champions trailer bekend gemaakt

They see me rollin’..

In de nieuwe trailer van Roller Champions geeft ontwikkelaar Ubisoft ons een voorproefje van deze sportieve game. Er wordt vermeld dat er voor de PC-versie een speciale actie is waarbij je vanaf 11 maart toegang kan krijgen tot de gesloten alpha.



Roller Champions zal dit jaar ook gratis verschijnen op onder andere Nintendo Switch. Een exacte releasedatum is daarvoor nog niet bekend. Onderstaande trailer geeft je alvast een indruk van het spel.