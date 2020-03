[Review] Syder Reloaded

Fans van shoot ‘em ups mogen hun borst natmaken voor een nieuwe game!

Syder Reloaded werd in februari dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het spel is een aangepaste versie van de eerder verschenen game Syder Arcade, die op Steam en mobiele apparaten verkrijgbaar is. Is de Nintendo Switch hiermee een goede shooter rijker?

Een ode aan shooters uit de jaren ‘90

Wanneer je het spel voor het eerst gaat spelen zullen twee dingen meteen opvallen. Syder Reloaded is een klassieke shoot ‘em up in hart en nieren, zoals we die ook in de jaren ’90 heel veel zagen. Daarnaast zal het moeilijk te ontkennen zijn dat het spel er grafisch gezien erg mooi uitziet, maar daarover later meer. Deze scrollende shooter herinnert je aan de populaire ruimteschieters uit de jaren ’90 en is op papier dan ook een geschenk voor retro-gamers.

Eenvoud is niet slecht

De opzet is vrij eenvoudig. Kies een van de verschillende beschikbare ruimteschepen om vervolgens verschillende levels in de campaign-modus te gaan spelen. In totaal zijn er zes verschillende missies waarbij je telkens de volgende kunt vrijspelen wanneer je het level ervoor hebt uitgespeeld. De levels bestaan vervolgens uit klassieke shoot ‘em up-gameplay. Met je wapen neem je het op tegen hordes vijanden en eindbazen om levels te voltooien. Tussen het neerschieten van vijanden door kun je vervolgens power-ups verzamelen om sterkere wapens te krijgen. Zeker wanneer je op een moeilijker niveau speelt, zul je die hard nodig hebben om de soms pittige levels uit te kunnen spelen. Net als bij de missies in de campaign-modus, zul je ook niet meteen elk schip kunnen kiezen. Ook deze kun je later vrijspelen door bepaalde vereisten te voltooien. In totaal zijn er acht verschillende ruimteschepen met elk hun eigen kenmerken en wapens. Zo kan het ene ruimteschip ook sneller zijn dan de andere en is de een ook weer lastiger onder de knie te krijgen dan de andere.

Met zes verschillende missies in de verhaalmodus ben je daar zeker op het makkelijkste niveau snel doorheen. Gelukkig kun je zelf kiezen hoe moeilijk je het spel wilt hebben, waardoor spelers die van een uitdaging houden zeker langer bezig zullen zijn om de levels uit te spelen. Het grote voordeel hiervan is dat het spel voor vrijwel iedereen toegankelijk is. Naast de campaign-modus kun je ook nog aan de slag in de training- en survival-modi, waarvan het in de laatste de bedoeling is zo lang mogelijk te overleven. In totaal zes missies klinkt misschien weinig, maar de kracht van dit soort spellen ligt hem toch vooral in het halen en verbeteren van high-scores. Deze kun je online uploaden waardoor gamers die hier plezier uithalen flink wat tijd in het spel kunnen steken om scores te verbeteren!

Fijne besturing

Op het gebied van gameplay doet het spel niet heel veel nieuws maar zit het wel erg sterk in elkaar. De besturing werkt zeer fijn en is er toegankelijk, waardoor het niet kunnen halen van een level echt aan jezelf zal liggen en simpelweg meer vaardigheden vraagt. Syder Reloaded is een vertrouwde en herkenbare retro shooter, maar wel een erg fijne! De wat modernere spelers zullen zich wellicht iets irriteren aan het gebrek aan een goed verhaal. Dit stelt namelijk weinig meer voor dan enkele korte tekstblokken per level. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant weer zo kenmerkend voor het genre.

Audiovisueel

Waar het spel op het gebied van gameplay niet heel veel bijzonders doet, is dit wel het geval op visueel gebied. Syder Reloaded kun je namelijk in heel veel grafische stijlen spelen. De moderne stijl oogt fantastisch, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in Commodore 64-stijl te spelen. Dit geeft een unieke look en het is erg leuk om te zien hoe het hele spel qua graphics verandert. Het spel kent nog heel veel meer grafische stijlen maar die mag je zelf ontdekken. Wel kan ik je alvast garanderen dat dit een erg sterk punt van het spel is.

Op het gebied van geluid doet het wel niet heel veel bijzonders, maar dit is ook niet echt te verwachten bij een dergelijk spel. De muziek is gevarieerd genoeg om niet te gaan irriteren en past bij genre. Simpel maar doeltreffend dus.

Conslusie

Syder Reloaded Is een prima retro shoot ‘em up geworden die zich onderscheidt door de unieke grafische stijlen waarin je het kunt spelen. De gameplay zit prima in elkaar, maar je moet wel houden van het verbeteren van topscorers om lang plezier van het spel te hebben. Wel mist het spel een goed verhaal. Fans van dit genre zullen echter zeker plezier gaan beleven aan Syder Reloaded.

Eindcijfer: 8,1