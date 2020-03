Pokémon Home tijdelijk onbruikbaar door update deze week

Door een update om ‘original color’ Magearna te fixen, is Pokémon Home later deze week tijdelijk uit de lucht.

Vrijdag 6 maart, van 2:30 tot 9:00 Nederlandse tijd, is Pokémon Home niet te gebruiken vanwege updates. Onder andere wordt er gewerkt aan de glitch van de Magearna die je als beloning krijgt voor je Pokédex. Ook wordt het probleem van een complete Pokédex hebben, maar het niet registreren door Pokémon Home gefixt.

De laatste tijd zijn er veel klachten geweest over de beloning die je tijdelijk krijgt als je een complete Pokédex hebt in Pokémon Home. Als je je hele dex compleet hebt, zou je nu een speciale ‘original color’ Magearna krijgen. Nu kregen spelers wel een Magearna, maar niet degene die beloofd was. Mensen krijgen een andere of een glitched versie van Magearna. Als je het beloofde cadeautje nog niet hebt gehad, wees niet getreurd. De original color Magearna zit na het onderhoud op je te wachten in je cadeaubox!