Nieuwe details Animal Crossing: New Horizons bekend

We weten nu onder andere hoe lang de naam van jouw eiland mag zijn.

De afgelopen dagen onthult Nintendo elke dag op hun Animal Crossing Twitter-account nieuwe details over Animal Crossing: New Horizons. Zo werd afgelopen maandag een afbeelding van de luchthaven gedeeld waar Orville en Wilbur jou zullen verwelkomen. Gister deelde Nintendo dat je een plek kan kiezen voor jouw tent. Deze kun je zelfs opzetten op het strand! Vandaag kwamen er nieuwe details naar buiten over de naam van jouw eiland.

Tijdens afgelopen Nintendo Direct kwam het eiland Nintenland voorbij, wat al aanduidde dat de naam van jouw eiland uit 10 tekens kan bestaan. Iedereen die een langere naam in zijn hoofd had zal helaas een andere naam moeten uitzoeken. Vandaag is namelijk bekend geworden dat deze 10 tekens ook gelijk het maximale aantal tekens is voor de naam van jouw eiland. Gelukkig heb je nog 16 dagen de tijd om eventueel een andere naam te verzinnen, want dan komt Animal Crossing: New Horizons uit.

Weet jij al hoe jij jouw eiland gaat noemen? Laat het ons weten in de reacties.