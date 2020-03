Zoek je gouden punten maar alvast op voor deze toppers!

Net zoals elke maand heeft Nintendo ook weer in maart nieuwe beloningen toegevoegd voor My Nintendo. Dit keer krijg je tegen inlevering van Platina- en Gouden Punten korting op zes spellen voor de Nintendo 3DS. Normaliter krijg je vaak korting op wat kleinere titels, maar dat gaat er dit keer net even iets anders aan toe. In onderstaande lijst is namelijk te zien dat er nu weer tijdelijk veel grote titels aanwezig zijn. Zo staat onder andere de game The Legend of Zelda: A Link Between Worlds erin.

Ben je benieuwd naar alle beloningen die dit keer allemaal te verkrijgen zijn? Dan kun je hieronder de volledige lijst bekijken.

Platina Punten:

40% korting op Pocket Card Jockey – tegen inlevering van 70 Platina Punten.

Gouden Punten:

30% korting op Nintendo Selects: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds – tegen inlevering van 60 Gouden Punten.

50% korting op Burger Time DELUXE (Virtual Console GB) – tegen inlevering van 15 Gouden Punten.

50% korting op Poochy & Yoshi’s Woolly World – tegen inlevering van 200 Gouden Punten.

50% korting op Metroid Prime: Federation Force – tegen inlevering van 200 Gouden Punten.

40% korting op Miitopia – tegen inlevering van 160 Gouden Punten.