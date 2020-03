Eerste DLC-pakket voor Luigi’s Mansion 3 is uit

Bekijk hier de release trailer!

Eind vorig jaar kondigde Nintendo een multiplayerpakket aan voor Luigi’s Mansion 3. Dit pakket kost €9,99 en bestaat uit twee delen. Vandaag is het eerste deel uitgekomen. Het tweede deel staat gepland voor 31 juli dit jaar.

Het eerste deel bevat allereerst drie speciale kostuums voor Luigi die hij kan aantrekken in de tumulttoren. De drie kostuums bestaan uit Mummigi, De groene ridder en Groovigi. Als je een nieuw kostuum aanhebt, verandert de etage ook mee in de thema van de outfit. De thema’s zijn kasteelkamers, disco of piramide. Ook veranderen de spoken mee qua uiterlijk.

Naast de nieuwe outfits zijn er ook nog drie nieuwe minigames toegevoegd. Allereerst kun je trefbal spelen. Hierbij zuig je met je Spookzuiger G-00 fruit op en dit schiet je naar de tegenstander. Daarnaast kun je de minigame geldstroom spelen. Hierbij zit je in een rubber eendje, moet je boomstammen ontwijken en zoveel mogelijk munten verzamelen. Als laatste is de minigame schokkende spokenjacht toegevoegd. In dit spel moet je allerlei spoken verslaan. Let wel op dat je niet op de elektrische panelen staat, de schokken kunnen pijnlijk zijn.

De release trailer van het eerste DLC-pakket is hieronder te bekijken.