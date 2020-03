[Review] UnderHero

De charmante en creatieve RPG UnderHero zet niet de grote held in de schijnwerpers, wel een zwijgzame onderdaan van de kwaadaardige Lord Stitches.

Indiestudio Paper Castle Games brengt met UnderHero een mix van een intrigerend verhaal, karaktervolle personages en een audiovisueel spektakel. Je voelt aan alles dat deze uitdagende 2D-sidescroller met liefde is gemaakt.

Het verhaal speelt zich af in Chesnut Kingdom. Een verafgelegen koninkrijk waar prinsessen al generaties worden ontvoerd en vervolgens worden gered door een beresterke held. Dat kat-en-muisspel kent steeds een sprookjesachtig einde: de redder overwint altijd.

Behalve een keer. En dat is precies hoe het verhaal van UnderHero begint.

Wat als de handlanger plots de held is?

In het begin van de game speel jij nog als de held. Je wilt Lord Stitches verslaan en de prinses bevrijden. Als je daarin slaagt, krijg je een magische steen als beloning. Wat het ultieme bewijs is dat jij een échte held bent. Maar onderweg doen drie gemaskerde wezentjes een ultieme poging om jou tegen te houden.

Het meest verlegen type krijgt van de twee anderen – echte pestkoppen – de opdracht om een gigantisch zware kandelaar op jouw hoofd te laten vallen en je zo uit te schakelen. Door de zenuwen gaat het fout. Niet alleen de held, maar ook jouw kompanen worden verpletterd. Vanaf dat moment wisselt het vertelstandpunt naar de kleine, stille onderdaan: de UnderHero.

Dubbele agenda

Hoewel je denkt dat iedereen dood is, klinkt er toch een stem vanonder de luchter. Het blijkt Elisabeth IV te zijn, het mythische wapen dat persoonlijk kiest wie de volgende held is. Als hulpje van het kwaad weet je hoe belangrijk zij is. Daarom besluit je haar te verbergen voor Lord Stitches. Hij mag dan wel jouw baas zijn, een toonbeeld van barmhartigheid is hij allerminst.

Lord Stitches is in de wolken als hij hoort dat jij de held hebt verslagen. Hij geeft je de opdracht om de drie magische stenen – die de held bij zich droeg – terug te brengen naar hun oorspronkelijke eigenaars. Je vindt hen verspreid over drie unieke werelden.

Die opdracht zorgt voor een onwennige situatie wanneer Elisabeth IV jou niet veel later tot nieuwe held kroont. Je werkt voor Lord Stitches, maar moet hem nu ook verslaan. Je wankelt op de flinterdunne grens tussen goed en kwaad. Maar iedereen weet wat de juiste keuze is.

Elisabeth IV overtuigt je om de stenen alsnog terug te brengen en zo sterker te worden. Want in vergelijking met de normale helden, stel jij weinig voor. Daarna kan je – beter getraind – doen waar jij voor uitverkoren bent: Chesnut Kingdom redden uit de greep van Lord Stitches.

Een game die een beroep doet op jouw vergevingsgezindheid

Het gevechtssysteem van UnderHero is origineel. Het is niet turn-based, maar time-based. Of jouw acties succesvol zijn, hangt volledig af van jouw timing. Wist je trouwens dat je meer schade aanricht als je een aanval inzet op het ritme van de muziek?

Daarnaast moet je ook rekening houden met stamina. Zonder energie ben je een vogel voor de kat. Doordacht, terughoudend en tactisch zijn is de boodschap. Niet iedereen zal fan zijn van deze aanpak, want soms voelt het traag. Je moet telkens wachten tot je opnieuw fit genoeg bent om toe te slaan. Het gebeurt dat jij en jouw tegenstander uitgeput tegenover elkaar staan en niemand voor enkele slepende seconden kan bewegen. Een ongemakkelijke situatie.

Over het gevechtssysteem kunnen smaken verschillen. Wat erger is, is dat het UnderHero niet vlekkeloos speelt. Je komt soms muurvast te zitten, waardoor je de game moet herstarten. Of er is een timer die plots van anderhalve minuut naar nul springt. Zo jammer! Vooral omdat UnderHero een game is die je die tekortkomingen echt wil vergeven.

Toch zou het niet eerlijk zijn om ze te negeren. Maar als een spel overeind blijft – zelfs na enkele opvallende en soms frustrerende fouten – wil dat ook iets zeggen. Geef toe, UnderHero ziet ontzettend mooi uit. En de sfeerversterkende soundtrack – die ook bepalend is in gevechten – tilt het hele spel echt naar een hoger niveau.

Conclusie

Laten we met de deur in huis vallen: UnderHero is een aanrader. De game staat garant voor minstens tien uur plezier. Het verhaal zit goed in elkaar. De personages zijn bijzonder grappig. De werelden die je moet verkennen, voelen telkens uniek aan. Er is voldoende afwisseling qua tegenstanders en opdrachten. Het spel ziet er fantastisch uit en de soundtrack is een echte meerwaarde.

Toch is het niet alleen maar goed nieuws. Er duiken tijdens het avontuur regelmatig fouten op die jouw spelervaring negatief beïnvloeden. Dat maakt van UnderHero misschien geen perfect geslepen diamant, maar het blijft wel een diamant.

Cijfer: 7,3