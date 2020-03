[Review] Two Point Hospital – Nintendo Switch

Dit is het leukste, maar tegelijkertijd het gevaarlijkste ziekenhuis ooit!

Two Point Hospital verscheen eerder al op de pc en is nu ook verkrijgbaar op verschillende consoles, waaronder de Nintendo Switch. Weet ontwikkelaar Two Point Studios een game neer te zetten die we als een waardige opvolger van Theme Hospital kunnen zien? Dat lees je in deze review.

Welkom in Two Point County.

Het avontuur als ziekenhuismanager begint nadat je het niet al te serieuze introductiefilmpje hebt gezien. In het eerste kleine ziekenhuis Hogsport leer je de basis van het spel kennen. Zo begin je met het plaatsen van een receptie waar je uiteindelijk alle patiënten met een warm hart probeert te ontvangen. Voor het echter zover is zul je iemand moeten inhuren die achter de receptie kan gaan zitten. Hier al moet je opletten wie je inhuurt omdat iedereen zo zijn eigen positieve- en negatieve eigenschappen heeft.

Alleen een receptie in een ziekenhuis is natuurlijk niet genoeg. Je zal ook allemaal kamers moeten maken en inrichten waar de patiënten uiteindelijk geholpen zullen worden. Omdat het spel vol humor zit, zijn ook de ziektes niet al te serieus. Er is bijvoorbeeld een De-lux clinic voor patiënten die letterlijk en figuurlijk licht in hun hoofd zijn. Deze patiënten zijn te herkennen zijn aan een gloeilampje als hoofd. Maar ook is er een Pans Lab aanwezig waar patiënten naar toe kunnen gaan als hun hoofd vast zit in een pan. Vrijwel bij iedereen die het ziekenhuis bezoekt is aan het uiterlijk te herkennen welke ziekte hij of zij heeft.

Wat fijn is, is dat er bij elke kamer aangegeven is hoe groot deze minimaal moet zijn, welke spullen en apparaten er precies in moeten staan en welk personeel er nodig is. Naar mate je meerdere ziekenhuizen hebt gehad komen er steeds meer ziektes en dus ook kamers bij. Sommige kamers zijn meteen al ontgrendeld, maar er zijn ook kamers welke door een specifieke dokter onderzocht moeten worden.

In totaal heeft Two Point Hospital vijftien ziekenhuizen die verdeeld zijn over vijf regio’s. In de versie voor de Nintendo Switch zijn echter ook twee van de drie DLC-regio’s aanwezig. Dit zorgt ervoor dat er nog eens zes ziekenhuizen, verdeeld over twee regio’s, bijkomen. Om de game interessant te houden, is er in elke regio weer een ander probleem. Dit kan variëren van een koud gebied, waar je goed op de temperatuur moet letten, tot een gebied waar veel aardbevingen zijn waar je juist weer moet oppassen dat er geen plafond op de patiënten of apparaten valt.

Jammer genoeg is Two Point Hospital voor de Nintendo Switch momenteel nog niet helemaal compleet. Wat de pc-versie namelijk al wel heeft, is een Sandbox-modus waarin je helemaal je creativiteit los kunt laten gaan. Ondanks dat deze modus samen met de Superbug Initiative-update nog niet aanwezig is op de Switch, weten we al wel dat deze door middel van een gratis update aan het einde van deze maand komt.

Hoe meer decoratie hoe beter.

Om de patiënten tevreden te houden en ze beter te kunnen helpen zul je decoratie moeten kopen, maar op het begin is er nog niet veel aanwezig. Daarom is er een speciale geld-eenheid waardoor het mogelijk is om nieuwe decoratie ontgrendelen. Buiten dat deze objecten heel leuk staan, zijn ze ook nog eens erg praktisch. Als je namelijk decoratie plaats in kamers waar de patiënten worden behandeld zorgt het er voor dat de kans groter is dat meer patiënten het overleven. Ook kunnen de verschillende spullen door heel het ziekenhuis geplaatst worden, wat er dan weer voor zorgt dat de patiënten vrolijker worden.

Om te kunnen zien of een deel van je ziekenhuis sfeervol genoeg is, hoef je alleen maar stil te staan op bijvoorbeeld een plant. Als je dat heel even doet komt er een groene aura vanaf. Hierdoor is er duidelijk te zien is hoe groot het gebied is waar de plant aandacht van de mensen trekt. Je ziet niet alleen het gebied van die ene plant die geselecteerd is, maar ook van alle planten die op het scherm zichtbaar zijn. Dit werkt exact hetzelfde met een radiator, maar dan zie je juist weer hoe warm het op een plek is.

Heeft iemand mijn pen gezien?

Net zoals vrijwel elk simulatiespel heeft ook Two Point Hospital een assistente die je probeert te helpen. Zo worden er af en toe dingen omgeroepen omdat er iets fout gaat. Hierbij moet je denken aan een dokter of zuster die momenteel niet op een bepaalde locatie aanwezig is of dat de toiletten zo smerig zijn dat ze schoongemaakt moeten worden. Omdat dit soort dingen regelmatig worden doorgegeven kun je gaan kijken of er een oplossing voor is. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een extra persoon in te huren of personeel hun pauze af te nemen. Ik vond het erg fijn dat ik op deze manier geholpen werd. Dit omdat het vrijwel onmogelijk is om op meerdere plekken tegelijkertijd je aandacht te vestigen.

De assistente is bovendien niet alleen behulpzaam, maar heeft ze ook nog eens, zoals de rest van de game, humor. Ze roept soms de meest onnozele en grappige dingen om. Er wordt namelijk gewoon door het ziekenhuis omgeroepen dat ze bijvoorbeeld haar pen kwijt is of dat ze haar excuses aanbiedt omdat de door patiënten neergegooide rotzooi op de grond ligt. Dit laatste geeft je trouwens ook weer een stille hint dat je waarschijnlijk meer vuilnisbakken moet plaatsen of meer schoonmakers moet inhuren.

Audiovisueel

Laat ik beginnen met zeggen dat Two point hospital een erg leuke en creatieve manier heeft gevonden om de audio te presenteren. Er is namelijk een radiozender aanwezig, genaamd Two Point Radio. Net zoals op onze radio zijn ook hier, buiten de verschillende vrolijke deuntjes om, stukjes waar de presentator praat. Dit zijn grappige stukjes tekst waar ik vaak om moest lachen. Na een lange tijd gespeeld te hebben, merk je uiteindelijk wel dat de stukjes herhaald worden. Er zijn gelukkig genoeg tussenstukjes aanwezig om het interessant te houden. Buiten heel de radio-entertainment om merkte ik toch dat ik soms zo aandachtig bezig was, dat ik niet helemaal door had wat er nou precies gezegd werd.

Ook over het uiterlijk van de game ben ik erg te spreken. De ziekenhuismedewerkers en patiënten zitten namelijk vol met detail. Zo hebben ze veel interactie met alle decoratie die er in het ziekenhuis geplaatst zijn. Zo zie je de patiënten soms overgeven in prullenbakken, ruiken aan planten of zelfs plotseling uitglijden over de gladde ziekenhuisvloer.

Conclusie:

Al met al kan ik toch wel zeggen dat Two Point Studios een erg vermakelijk spel heeft neer gezet met Two Point Hospital. Deze titel bevat veel humor, de besturing werkt goed en de gameplay is erg diepgaand. Buiten dat het spel hier en daar soms een kleine hapering had belemmerde dit de verder gameplay vrijwel niet. Het is nog even wachten op de update en dan is het spel naar mijn idee helemaal compleet.

Eindcijfer: 8.0