Portal Dogs in actie

Puzzelen en platformen tegelijk.

Ontwikkelaar Brain Connected heeft de puzzel-platformer Portal Dogs naar Nintendo’s hybride console gebracht. Het spel is sinds eind vorige week verkrijgbaar in de eShop. In onderstaande video kun je bewegende beelden van de game bekijken.

In Portal Dogs is het de bedoeling om een groep met honden te begeleiden naar het portal van een level. Jij neemt dan ook de rol op je als ‘Koning’ van de honden. Je zult echter niet alleen alle honden naar het portal moeten brengen, ook moet je in elk level een gouden bot vinden om een level te kunnen voltooien.

