Veel nieuwe screenshots van Japanse Animal Crossing: New Horizons-website

Een kijkje naar je toekomstige eilandleven.

Maart is begonnen, dus de release Animal Crossing: New Horizons komt steeds dichterbij. We hebben met de nieuwe volledige site en PAX East al een boel nieuwe beelden van de game gezien, maar er valt nog veel meer te ontdekken. De fansite Animal Crossing World heeft de officiële Japanse website van de game uitgeplozen voor nieuwe screenshots die nergens anders te vinden zijn. Hierop zien we verschillende beelden van vergevorderde eilanden, grote kledingcollecties en het inrichten van een woning.

De collectie van nieuwe screenshots is hieronder te bekijken. Animal Crossing: New Horizons verschijnt op 20 maart 2020 voor Nintendo Switch.

