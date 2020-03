[Review] Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r]

Fan van anime en vechtspellen? Dan zit je hier goed!

Under Night In-Birth Exe Late[cl-r] is het laatste deel in de Under Night In Birth-serie, een game met een nogal aparte naam die alleen maar langer is geworden. Wie bekend is met vechtspellen zoals Street Fighter zal dit fenomeen wel herkennen. Denk aan namen als Street Fighter V, Street Fighter V Arcade edition en Street Fighter V Champion edition. Under Night In-Birth Exe Late[cl-r] is het laatste deel in een reeks updates en verbeteringen. Voor de Switch is dit echter de eerste release van de game.

Ready? Fight!

Om even bij het begin te beginnen: UNICLR is een 2D anime vechtspel. Dat betekent dat je het grootste deel van je tijd doorbrengt op een scherm waar twee personages (waarvan jij er natuurlijk één bestuurt) hun uiterste best doen om de health bar van de ander weg te slaan. Je hebt hiervoor 21 personages tot je beschikking, elk met hun moves en speciale vaardigheden.

Als je van plan bent deze game te proberen, raad ik je absoluut aan om eerst even de tutorial levels in te duiken. Niet alleen is de tutorial mode van UNICLR uitstekend en geeft het goede informatie over hoe de game nu eigenlijk werkt, ook geeft het je de mogelijkheid om de personages één voor één te proberen. Het begint bij het begin en leert je over de basis elementen van de game zoals bewegen, aanvallen en blocken. Vervolgens maak je kennis met special moves en combo’s, tot je uiteindelijk per personage monstercombo’s kan leren waar je in het begin alleen maar van kunt dromen. Zo leer je stap voor stap hoe de game werkt en wat er allemaal mogelijk is, en dat is maar goed ook!

UNICLR heeft namelijk meer mechanics dan de gemiddelde fighting game. Zo heb je bijvoorbeeld meerdere resource systemen welke je tijdens gevechten helpen schade aan te brengen of combo’s te breken. Deze resource systemen zul je tijdens gevechten moeten opladen en goed moeten managen, en dit kan vooral voor nieuwe spelers nogal overweldigend aanvoelen. Maar wees gerucht, de game eist niet dat je dit meteen kent. De game is vooral in het begin prima te spelen zonder kennis hiervan, al raad ik je wel aan je hierin te verdiepen als je online gaat spelen. Sommige mensen zijn echt te goed!

Geen zin in online? Er is genoeg te doen.

Gelukkig hoef je niet meteen online te spelen. UNICLR geeft je genoeg mogelijkheden om de game op je eigen tempo te ontdekken, met veel verschillende modussen. In Arcade mode speel je een klein verhaal en vecht je 10 gevechten tegen de AI om een personage-specifieke eindscène vrij te spelen. In Versus kun je lokaal tegen andere spelers of een AI naar keuze spelen. In Score Attack, Time Attack en Survival kun je onder bepaalde condities voor een zo hoog mogelijke score gaan. En als je denkt klaar te zijn voor de monstercombo’s, dan zijn de eerder genoemde Tutorial en Mission mode zeker een bezoekje waard. Je kunt deze daarna eindeloos oefenen in Training mode als je daar zin in hebt.

Als laatste heb je dan ook nog de Chronicles mode, al is dit misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Chronicles mode bevat namelijk geen gameplay. In plaats daarvan is het een 15 uur durende Visual Novel, verdeeld in verschillende hoofdstukken. Apart, maar als je even geen zin hebt in de eindeloze gevechten kun je hier even uitrusten en de personages beter leren kennen. Een leuke toevoeging, als is dit misschien niet voor iedereen even relevant.

Kan de Switch al deze anime aan?

Grafisch gezien komt de game verder prima tot zijn recht op de Switch. De 2D animaties zijn top en lopen vloeiend in elkaar over, en zelfs met de veel verschillende flashy effecten die de game af en toe kan hebben, heb ik nog geen frame-drops gezien. Wat geluid betreft klinkt alles prima, hoewel het af en toe wel vervelend kan zijn om steeds dezelfde stem te horen. Ook kan het na een tijdje wat vervelen als je bijvoorbeeld in tutorial mode aan het oefenen bent, omdat de muziek na een korte tijd al afloopt. Maar goed, in de meeste gevallen ben je dan zo geconcentreerd bezig dat je het niet eens merkt.

Maar hoe speelt het online?

Al met al is UNICLR dan ook een beter vechtspel dan ik verwacht had. Er is eigenlijk maar één echt probleem, en dat zijn de online services. In dit soort games is het uiteindelijk wel de bedoeling dat je je skills tegen andere gaat testen, en daarvoor heb je het liefst wel een stabiele verbinding nodig. Die is op de Switch helaas vaak ver te zoeken. Over het algemeen heb ik gemerkt dat de game sowieso niet zo bekend is, waardoor het af en toe erg lang kan duren voordat je een tegenstander hebt gevonden. Ook kom je hierdoor vaak dezelfde mensen tegen. Als de verbinding de eerste keer niet lekker liep zul je bovendien zien dat het een tweede keer ook niet zo goed gaat. Input-lag is een groot probleem, en in een game die draait om het indrukken van knoppen in de goede volgorde (en met de goede timing), is dit een probleem die je absoluut niet wilt hebben. Jammer, want je zult wel een Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig hebben om online te spelen.

Conclusie

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] is voor liefhebbers van vechtspellen absoluut de moeite waard. De game zit goed in elkaar en is vermakelijk om te spelen, met mechanics die ik niet eerder in andere vechtspellen ben tegengekomen. Het heeft iets unieks, waardoor dit misschien wel het meest interessante vechtspel is die ik momenteel ken. De uitgebreide Tutorial mode zorgt er daarnaast voor dat al deze mechanics prima uitgelegd worden. De Handheld Mode draait daarnaast perfect en geeft je de mogelijkheid om on-the-go combo’s te oefenen. Als jij iemand bent die plezier haalt uit het leren en experimenteren met nieuwe moves, combos en karakters, dan kun je eindeloos veel uren in deze game steken. Fight on!

Cijfer: 8.2