PlatinumGames wil Project G.G. zeker op Switch hebben

Hideki Kamiya geeft ook een indicatie van de releasedatum.

Deze week kondigde PlatinumGames hun nieuwe IP aan: Project G.G. Dit is de eerste keer dat het bedrijf het volle eigendom en uitgeversrechten heeft over de IP. Volgens director Hideki Kamiya wordt Project G.G. de derde titel in zijn heldentrilogie, bestaande uit Viewtiful Joe en The Wonderful 101. Het thema van de nieuwe game is een ‘gigantische held’.

PlatinumGames wil hun nieuwe project het liefst op alle consoles zien verschijnen. In een gesprek met IGN heeft studiohoofd Atsushi Inaba nadrukkelijk de Nintendo Switch genoemd als een van de platforms waar de game op moet verschijnen. Kamiya voegde hier aan toe dat het zal gaan om een actiongame, maar niet zoals we gewend zijn van hem. De game volgens hem “veel meer zijn dan dat”.

Over de releasedatum kon Kamiya vooralsnog niet veel loslaten. De game zal niet pas over drie jaar verschijnen, maar ook niet binnen één jaar. Verder zei hij dat hij geen behoefte heeft om games snel uit te brengen, alleen om games uit te brengen die goed zijn.

