My Hero One’s Justice 2 ontvangt ‘Villains’-trailer

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin de slechteriken centraal staan.

Deze maand zal My Hero One’s Justice 2 verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Vanaf 13 maart zal je de game kunnen vinden in de eShop. Bandai Namco heeft een nieuwe trailer gepubliceerd waar een aantal schurken te zien zijn. In de video zie je onder meer Kai Chisaki, Twice en Kendo Rappa.

My Hero One’s Justice 2 is een 3D-vechtgame met een grote selectie aan personages uit de bekende My Hero Academia-serie. Het tweede deel houdt hetzelfde gevechtssysteem aan als het origineel. Je kunt zowel offline als online de strijd aan gaan met je favoriete helden en schurken. Bekijk de trailer vol slechteriken hieronder.