DOOM-Muziekwedstrijd voor de Benelux

Maak je eigen nummer geïnspireerd door DOOM en maak kans op geweldige prijzen.

Dit jaar komt DOOM Eternal eindelijk uit. Op 20 maart verschijnt het spel voor PlayStation 4, Xbox One en pc, maar later moet de game nog op de Switch verschijnen. Ter ere van de release houdt Bethesda Benelux een muziekwedstrijd. Om mee te doen moeten bands en artiesten vóór 13 maart hun door DOOM geïnspireerde nummer insturen naar community_BLX@bethsoft.com. Een handvol van de inzendingen zal uitgekozen worden om het live uit te vechten in AFAS Live tijdens een speciale pre-release van het spel op 18 maart.

De winnende act zal niet alleen een DOOM Eternal Collector’s Edition, DOOM-kleding van Difuzed en een MSI-toetsenbord ontvangen, maar ook de officiële eigenaar zijn van het ‘Best Inspired DOOM Song’ zoals erkend door de jury. Die jury bestaat uit Bethesda, DJ Mark Sixma en Richard Verweij van XGN.nl. Alle voorwaarden voor de wedstrijd zijn hier te vinden.

Mocht je geen muziek kunnen maken, maar wel erbij willen zijn dan is dat mogelijk. Je kunt namelijk nu kaartjes kopen via Eventbrite voor €6,03. Alle winst die opgehaald wordt gaat naar stichting VIER VOETERS. Wanneer je een ticket hebt, kun je uitgaan van een goed feestje. Niet alleen zal er muziek zijn, ook kun je de game alvast spelen en de artiesten ontmoeten. Let wel op je moet minimaal 16 jaar zijn om binnen te komen.