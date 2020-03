ARMS stripboek nog steeds op de planning

Het stripboek dat in het teken staat van ARMS zal nog steeds verschijnen.

De stripboeken die gebaseerd zijn ARMS, één van Nintendo’s nieuwe franchises op de Switch, komen nogsteeds. Dat heeft stripuitgever Dark Horse verteld tijden de Toy Fair dit weekend in New York. Er is nog geen datum bekend gemaakt, maar voor fans is dit wel een geruststelling. In 2017 werd namelijk bekend gemaakt dat Dark Horse bezig was met die project en de release zou hersft 2018 zijn. Die datum werd niet behaald; de strips zouden in januari 2019 verschijnen. Ook deze release werd niet behaald, maar daarna bleef het stil. Gelukkig voor fans staan ze toch nog op de planning.

Bron