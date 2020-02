Winnaars Crash Drive 2 prijsvraag bekend

Stunt jij er als winnaar binnenkort op los?

De afgelopen week kon je op Daily Nintendo meedoen aan onze Crash Drive 2 prijsvraag. We mochten 2 x een digitale versie weggeven van deze racer voor de Switch.

Crash Drive 2 is een open-wereld racegame waarin je in allerlei soorten auto’s kunt rijden, verspreid over vier verschillende levels. De bedoeling is om de meest gekke stunts uit te halen, missies te voltooien en de verschillende levels te verkennen.

Inmiddels hebben we uit alle deelnemers twee gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

De code wordt zeer binnenkort via een prive-bericht toegestuurd. Veel plezier met jullie prijs,