Temtem verschijnt waarschijnlijk in de lente van 2021 voor Switch

De nieuwe creature-collection-MMO verscheen recentelijk op Steam Early Access.

Ontwikkelaar van de nieuwste creature-collection-game Temtem, Crema, heeft vandaag nieuwe informatie gedeeld over de geplande Switch-release. Op dit moment zijn ze hard aan het werk om nieuwe content aan de reeds verschenen Steam-versie toe te voegen, maar ze zijn zeker niet de Nintendo-fans vergeten. Op het nieuwe planningsschema van de ontwikkelaar is te zien dat Temtem officieel versie 1.0 zal bereiken in de lente van 2021. Op dat moment zal de game verschijnen voor alle consoles, waaronder de Switch.

Crema ging ook in op de mogelijkheid voor cross-play en cross-save voor Temtem. Over cross-play – het samenspelen met gamers op andere platforms – is Crema behoorlijk hoopvol. Volgens hen is het technisch gezien redelijk makkelijk voor elkaar te krijgen en ligt het vooral aan de restricties van de verschillende platformhouders. Cross-save is een stuk lastiger, aangezien hier een aantal juridische en technische restricties aan vast zitten. Ondanks dat denken ze dat het desalniettemin mogelijk moet zijn en dat ze er nog over na zullen denken.