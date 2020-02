Pokémon Sword & Shield onthult mythische Pokémon Zarude

Nóg meer Pokémon Day onthullingen!

Nintendo heeft vandaag de mytische Pokémon Zarude onthult voor Pokémon Sword & Shield. Zarude is een Dark/Grass type en bevat de ability Leaf Guard.

Veel informatie is nog niet bekend over wanneer deze Pokémon naar het spel komt. Nintendo geeft aan dat er ”binnenkort” meer nieuws zal komen over deze nieuwe Pokémon.

Bekijk de onthulling van de nieuwe mythische Pokémon hieronder:

Wat vind jij van Zarude? Is het een waardige nieuwe mythische Pokémon of heb je zoiets van ”Meh”? Laat het ons weten in de reacties!