Kanto-starters en Mewtwo verschijnen in Max Raid Battles in Pokémon Sword & Shield

Pokémon Day wordt meteen goed gevierd!

Vandaag is het precies 24 jaar geleden dat Pokémon Red en Green verschenen in Japan. Dit wordt vandaag gevierd met Pokémon Day, een jaarlijks evenement waar wordt stilgestaan bij deze mijlpaal. Ter gelegenheid van deze speciale dag zullen vanaf nu speciale Pokémon verschijnen tijdens Max Raid Battles in Pokémon Sword en Shield. De Kanto-starters bestaande uit Bulbasaur, Charmander en Squirtle, zullen tot 2 maart te vangen zijn in deze gevechten. Daarnaast zullen Gigantamax Grimmsnarl, Kingler, Hatterene, Orbeetle, en Toxtricity ook allemaal verschijnen.

Trainers kunnen nu ook Mewtwo tegenkomen in Max Raid Battles. Deze legendarische Pokémon uit Kanto is helaas niet te vangen in deze gevechten, maar spelers die hem kunnen verslaan krijgen wel zeldzame in-game beloningen. Een trailer voor dit nieuwe evenement is hieronder te bekijken.

Ga jij het opnemen tegen de almachtige Mewtwo? Laat het ons weten in de reacties!