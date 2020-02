Video’s tonen het maken van je personage in Animal Crossing: New Horizons

Voor het eerst in de serie heb je volledige controle.

Tom Nook is weer druk bezig geweest met het delen van nieuwe informatie op het officiële Twitter-account van Animal Crossing: New Horizons. Dit keer gaat hij in op het maken van je eigen personage. Als je de game voor het eerst opstart, maak je een paspoort bij de balie van het vliegveld. Eerst voer je je naam en geboortedatum in, waarna je alle vrijheid krijgt om een eigen personage te ontwerpen. Niet langer wordt je uiterlijk bepaalt door een paar cryptische vragen te beantwoorden, nu kun je alles in een handig menu selecteren.

Daarnaast kun je het uiterlijk van je eilandbewoner later volledig aanpassen door voor een spiegel of make-uptafel te gaan staan. Je bent ook niet gebonden aan een geslacht, alle opties zijn voor iedereen beschikbaar. In onderstaande tweets kun je het hele proces rustig bekijken. Animal Crossing: New Horizons verschijnt op 20 maart 2020 voor Nintendo Switch.

Aanmeldprocedure ②

Bij de balie moet je je naam en geboortedatum geven, waarna er een foto wordt gemaakt voor je paspoort. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat je er precies zo uitziet als jij graag wilt! #ACNH pic.twitter.com/H3obt1mRh2 — Tom Nook NL (@AC_Isabelle_NL) February 26, 2020