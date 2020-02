Totally Reliable Delivery Service footage

Pakketjes die je zonder enige zorgen kunt laten bezorgen… toch?

Totally Reliable Delivery Service is een spel waarin je pakketjes in een stad moet brengen naar hun rechtmatige eigenaren. Dit gaat niet heel makkelijk aangezien het spel “ragdoll physics” gebruikt, waardoor het besturen van je personage een spel op zichzelf wordt.

Naast het besturen van je eigen personage kunnen je vrienden ook mee doen, waardoor het allemaal nog wat chaotischer wordt. In het geval dat dit nog niet genoeg chaos voor je is: Je kunt met de personages ook nog in voertuigen klimmen en ze besturen. Maak dus de juiste keuze als je een pakketje gaat bezorgen (of je moet in een bos of huis willen landen (I don’t judge).

Bekijk de gameplaybeelden van Totally Reliable Delivery Service hieronder:

Ben jij een goeie pakketbezorger? Laat het ons weten in de reacties!