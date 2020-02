The Wonderful 101: Remastered verschijnt in mei in Europa

De honderd en één helden zijn terug van weggeweest!

Na een succesvolle Kickstarter-campagne keert The Wonderful 101 terug van weggeweest. De geremasterde versie behaalde snel het ene na het andere doel op Kickstarter, waarvan de eerste de Switch-versie was. Director Hideki Kamiya van PlatinumGames heeft nu in een bericht bevestigd dat The Wonderful 101: Remastered in Europa op 22 mei 2020 zal verschijnen voor onder andere Nintendo Switch. Hij zal hier voor € 44,99 verkocht worden.

The Wonderful 101 verscheen oorspronkelijk in 2013 voor de Wii U. Door het gebrek aan succes voor de console, wist deze game niet ontzettend veel te verkopen. Hoewel het zakelijk gezien een flop was, vond Kamiya de game zelf zeker geen mislukking. De game werd door de spelers positief ontvangen; het had alleen niet het bereik waar PlatinumGames op hoopte. Met deze tweede kans voor de game hoopt het bedrijf nu wel het grote publiek te bereiken.