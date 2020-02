Teaser Figment: Creed Valley uitgekomen

Geniet van dit muzikale kunstwerkje!

Na het uitgeven van het spel Figment hebben de makers, Bedtime Digital Games, de teaser van Figment: Creed Valley gedeeld. Dit vervolg komt in 2020 naar de Nintendo Switch.



Figment: Creed Valley is net zoals zijn voorganger een muzikaal spel. In de adembenemende en hand-geschilderde omgeving zijn herinneringen verstopt die je kan verzamelen, je komt figuren tegen die open-minded of closed-minded zijn, ze verwachtten jouw komst al. Figment: Creed Valley lijkt een bedtijd verhaaltje die je niet mag missen!