Shovel Knight Dig verschijnt in 2021

We zullen nog even geduld moeten hebben.

Shovel Knight Dig werd vorig jaar aangekondigd door Yacht Club Games maar tot nu toe was onduidelijk wanneer we de game mogen verwachten. Daar is nu wat meer duidelijkheid over, dit jaar zullen we de game in elk geval niet meer voorgeschoteld krijgen. Shovel Knight Dig moet in 2021 uitkomen. Wanneer dat in 2021 gaat worden is nog niet duidelijk.

Shovel Knight Dig zal op verschillende punten anders zijn dan we gewen zijn van de serie. Dat merken we onder andere aan de gameplay. In plaats van een side-scrolling platformer, zul je je in Shovel Knight Dig steeds verder in de grond moeten graven. Ook moet de game grafisch een stuk gedetailleerder worden. Levels zijn met de hand gemaakt maar zullen elke speelsessie anders zijn.

Tot slot werd vandaag ook Hive Knight aangekondigd, een nieuw personage in Shovel Knight Dig welke je hieronder ziet afgebeeld.