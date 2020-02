[Review] BE-A Walker

“Walk or die”

SONKA is een ontwikkelaar en uitgever die vooral bekend is van de eShop-titel Astro Bears. Ook het spel The Way zal bij velen een lampje doen branden. Deze spellen zijn tot in de puntjes verzorgd, waardoor ik erg enthousiast was om hun nieuwe pareltje BE-A Walker te mogen uitproberen voor jullie.

Onze nieuwe planeet?

De aarde is aan zijn einde door over-populatie, waardoor de mensheid op zoek gaat naar een nieuwe planeet om hun kamp op te kunnen zetten en te kunnen gaan koloniseren. Ze vinden de planeet Eldorado, een plek die geschikt is om te kunnen blijven voortbestaan als mensheid. Er zijn echter een paar kleine problemen. Ten eerste is de lucht giftig voor mensen en ten tweede woont er al een volk die niet blij is met hun komst. Deze worden in de game ook wel de “savages” genoemd. Aan jou de taak om de mensen te beschermen en daarvoor kruip je in de huid van een walker.



Wanneer het spel begint en je voor de eerste keer een walker mag besturen, kan je nog niet lopen maar wel wat schieten. Je ziet hoe je komt te overlijden en krijgt dan te horen dat dit het verhaal is van jouw broer: hij is overleden omdat het volk op de planeet Eldorado hem heeft verslagen.

Geniet van de mooie omgeving

Het is aan jou om de mensen te beschermen, want ze worden lastig gevallen door de savages. De eerste missie die je krijgt is een flinke wandeling, je leert de grote robot te besturen en tegelijk aanvallen te overleven in de prachtige natuurlijke omgeving. De vormgeving is iets waar duidelijk veel aandacht aan is besteed en is adembenemend en bij elke missie anders. De geluiden zijn precies wat je van zo’n spel als dit zou verwachten: je hoort het mechanische loopje van jouw robot, het schieten van het machinegeweer en de oorlogskreten van de savages.



Na de eerste wandeling zijn ook de missies daarna gebaseerd op het beschermen van de mensen en aanvallen van savages overleven, terwijl je steeds een nieuw snufje leert: van hoe je zuinig kan omgaan met jouw zuurstoftank tot hoe je savages af moet schudden die óp jouw walker zitten.

Power up!

De missies bestaan dus uit wandelingen met jouw robot en aanvallen van het territoriale volk. Het lopen kan je zelf doen door je voet voor voet voort te bewegen of op automatische piloot, waarbij je enkel je linker stick naar links of rechts hoeft te doen. Wanneer de tegenstanders in de buurt zijn kan je schieten of ze verpletteren door op ze te gaan staan. Toch is elke missie nét iets anders waardoor het wel een uitdaging blijft.



Na elke missie kom je weer in een veilig tussenstation waar je reparaties kan laten uitvoeren en jouw robot sterker kan maken. Je krijgt voor elke missie die je voltooid punten die je kan inzetten voor upgrades. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een sterker schild, snellere laadtijd van jouw geweer of een upgrade voor de zuurstoftank zodat je langer buiten kan blijven.

Blijf ademhalen!

Ondanks dat de omgeving adembenemend is, heb je niet lang de tijd voordat je weer veilig binnen moet zijn: de lucht is giftig en jouw tank verse lucht is op den duur leeg. Je hebt een balkje die je ziet leeglopen met daarboven een balkje voor jouw HP. Door de verschillende missies leer je hoe je jouw robot het beste kan besturen zonder dat de zuurstof op raakt of dat je helemaal doorboord wordt door speren van het volk. Want ondanks dat je een stuk groter bent, kan de zuurstoftank wel gaan lekken.

Aan welke kant sta jij?

Het verhaal is natuurlijk een ethisch dilemma: je komt als mens op een planeet omdat de aarde te veel inwoners heeft, de inwoners op deze planeet voelen zich daardoor bedreigd en vallen daardoor aan. Houdt dit alsnog in dat je ze moet verslaan zodat de mens daar kan blijven wonen, of ga je aan de kant van het volk vechten omdat de planeet van origine hun leefgebied is? Deze keuze mag je op den duur gaan maken waardoor het spel een stuk interessanter wordt en replay value creëert.

Conclusie

In BE-A Walker kom je als mens op een planeet die bewoond wordt door mens-achtigen die jouw komst niet waarderen. Uiteindelijk mag je kiezen of je wilt gaan vechten aan de kant van de mensen of het volk wat daar al leefde, waardoor de replay-waarde stijgt. Een leuk uitdagend spel voor een prima prijs die zeker de moeite waard is. Bovendien ziet BE-A Walker er ook nog eens erg mooi uit.

Eindcijfer: 7,7