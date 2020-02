[Update] PlatinumGames onthult nieuwe game: Project G.G.

Hideki Kamiya zal de directorrol op zich nemen.

PlatinumGames beloofde ons vier verschillende aankondigingen in de komende weken. De eerste was de geremasterde versie van The Wonderful 101, de tweede is vandaag bekend gemaakt. De Japanse gameontwikkelaar heeft namelijk Project G.G. onthult als hun nieuwste project. De game zal geregisseerd worden door Hideki Kamiya en moet verschijnen voor alle huidige consoles.

Volgens PlatinumGames is dit het eerste IP dat ze volledig bezitten en zelf kunnen uitgeven. De game moet uitdagend worden en is compleet anders dan wat de studio voorheen heeft ontwikkeld. Het doel van Kamiya is dat uiteindelijk zo’n 100 mensen werken aan het project, in tegenstelling tot de huidige vijftien werknemers. De studio gaat tevens flink uitbreiden en opent een nieuw kantoor in Tokio voor zo’n 100 werknemers. Ten slotte blijkt dat het Chinese bedrijf Tencent had voorgesteld de game te publiceren, maar alleen als ze volledige controle over en eigendom van Project G.G. zouden hebben.

Er zijn nog twee niet-onthulde projecten van PlatinumGames. Hideki Kamiya en Atsushi Inaba zeggen dat het beide nieuwe games zijn en de laatste een ontzettend groot geheim is en erg interessant zal zijn.

PlatinumGames heeft inmiddels een teaser trailer vrijgegeven voor Project G.G. Je kunt deze trailer hieronder bekijken.

